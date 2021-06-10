Саккари: «Не буду слишком радоваться выходу в полуфинал Roland Garros»
Тренер Зиданшек: «Тамара играет не за себя, а за всю Словению»
Теннисистке помог выйти в полуфинал психолог
16:35
Тамара Зиданшек / фото - Getty Images
Тренер словенской теннисистки Тамары Зиданшек Марьян Чук прокомментировал выход подопечной в полуфинал Roland Garros. Наставник отметил в комментарии пресс-службе французского Шлема, что Тамара очень изменилась в психологическом плане.
«Тамара научилась открываться и говорить о своих эмоциях. Так нам удается лучше работать. Это усилило всю команду.
Я понял, что Зиданшек играет не только за себя, а за всю Словению. Я говорю ей, что она может быть психотерапевтом для всей страны. Покажи людям, что нужно бороться. Тамара со мной согласна».Ранее сама Зиданшек рассказала о работе с личным психологом