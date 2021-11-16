Циципас: «Еще никогда не видел, чтобы Рублев так хорошо подавал»

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Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал поражение от россиянина Андрея Рублева в матче первого тура группового этапа Итогового турнира. Слова грека приводит пресс-служба АТР:

Я знаю, какой здесь формат турнира и как все работает. У меня достаточно опыта, я трижды здесь играл. Ощущение от игры здесь никогда не устареет. Я до сих пор взволнован, как и в первый раз. С этим форматом, как на Итоговом, большинство игроков не знакомо. Мы не играем турниры с групповым этапом очень часто, тут даже количество сетов важно. Мне это нравится, потому что такой формат дает мне шанс, и я могу заиграть лучше и набрать форму по ходу турнира».