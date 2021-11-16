Рублев обыграл Циципаса в стартовом матче Итогового турнира ATP
Видеообзор второго игрового дня на Итоговом турнире АТР
Джокович обыграл Рууда, Рублев – Циципаса
Фото: АТР
Видеообзор второго игрового дня Итогового турнира АТР, который в этом году проходит в Турине, Италия.
В дневной сессии первая ракетка мира Новак Джокович обыграл восьмого номера мирового рейтинга Каспера Рууда. В вечерней – представитель России Андрей Рублев (АТР 5) выиграл у четвертой ракетки мира Стефаноса Циципаса.
В рамках второго тура группового этапа Джокович встретится с Циципасом, а Рублев – Руудом.
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