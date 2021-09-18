Тренер Циципаса объяснил длинные туалетные перерыва Стефаноса: «Это все пример Джоковича»
Циципас: «Лично меня пандемия задела очень сильно»
Грек рассказал, как на него повлияла эпидемия COVID-19
Стефанос Циципас / фото - tennishead.net
Третья ракетка мира Стефанос Циципас рассказал, как на него повлияла пандемия коронавируса.
Грека цитирует портал tennishead.net:
«Никогда не думал, что в жизни мне придется столкнуться с чем-то вроде пандемии. Сейчас психологически я чувствую себя лучше, чем в начале. Важнее всего адаптироваться. Как только это происходит, мозг и тело любым способом начинают приспосабливаться к новым условиям и обстоятельствам.
Лично меня [пандемия] задела очень сильно. Я даже не думал, что так будет.
Сейчас я вижу свет в конце тоннеля, все становится лучше. Здорово наконец-то видеть решение, которое может сделать нашу жизнь лучше, дать доступ к вещам, которые приносят радость и удовольствие. Сейчас у нас и в целом у тура хорошие перспективы».
Стефанос Циципас квалифицировался на Итоговый турнир.
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