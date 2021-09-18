Циципас: «Лично меня пандемия задела очень сильно»

Стефанос Циципас / фото - tennishead.net

Третья ракетка мира Стефанос Циципас рассказал, как на него повлияла пандемия коронавируса.

Грека цитирует портал tennishead.net:

Лично меня [пандемия] задела очень сильно. Я даже не думал, что так будет.

Сейчас я вижу свет в конце тоннеля, все становится лучше. Здорово наконец-то видеть решение, которое может сделать нашу жизнь лучше, дать доступ к вещам, которые приносят радость и удовольствие. Сейчас у нас и в целом у тура хорошие перспективы».