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Циципас: «Лично меня пандемия задела очень сильно»

Грек рассказал, как на него повлияла эпидемия COVID-19
Теннис ATP
12:05
Циципас: «Лично меня пандемия задела очень сильно»
Стефанос Циципас / фото - tennishead.net

Третья ракетка мира Стефанос Циципас рассказал, как на него повлияла пандемия коронавируса.

Грека цитирует портал tennishead.net:

«Никогда не думал, что в жизни мне придется столкнуться с чем-то вроде пандемии. Сейчас психологически я чувствую себя лучше, чем в начале. Важнее всего адаптироваться. Как только это происходит, мозг и тело любым способом начинают приспосабливаться к новым условиям и обстоятельствам.

Лично меня [пандемия] задела очень сильно. Я даже не думал, что так будет.

Сейчас я вижу свет в конце тоннеля, все становится лучше. Здорово наконец-то видеть решение, которое может сделать нашу жизнь лучше, дать доступ к вещам, которые приносят радость и удовольствие. Сейчас у нас и в целом у тура хорошие перспективы».

Стефанос Циципас квалифицировался на Итоговый турнир.

Рене Тер Велде
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Теги

Стефанос Циципас коронавирус

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