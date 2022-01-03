Циципас не уверен, что успеет полноценно восстановиться к Australian Open

Греческий теннисист дважды играл в полуфинале австралийского мэйджора

Фото: Sports 24 Ghana

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о состоянии своего здоровья. В конце прошлого сезона греческому теннисисту сделали операцию на правом локте. Слова 23-летнего игрока приводит Eurosport:

«Не могу сказать, как буду чувствовать себя завтра. На следующий день после парного матча, который был в субботу, я не был способен подавать. Боль была очень сильной. Думаю, у меня достаточно времени, чтобы полностью восстановиться к началу Australian Open. Но раньше я не сталкивался с такими травмами, поэтому не знаю. Впервые испытываю что-то подобное».

Форму Циципас набирает через турнир сборных – ATP CUP. 3 января он уступил аргентинцу Диего Шварцману.

Циципас дважды играл в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (2019, 2021).

Australian Open пройдет с 17 по 30 января. Главная интрига перед началом турнира – приедет ли в Мельбурн первая ракетка мира Новак Джокович.