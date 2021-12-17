Ферстаппен дал совет Хэмилтону, как пережить неудачу в борьбе за чемпионство
Циципас – о развязке сезона в Формуле-1: «Я был шокирован!»
Греческий теннисист с недавних пор является фанатом «Королевских гонок»
Фото: The Independent
Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас поделился эмоциями от финальной гонки сезона в Формуле-1.
На последнем круге Гран-при Абу-Даби Макс Ферстаппен обогнал Льюиса Хэмилтона и стал новым чемпионом мира. Циципаса цитирует Sportskeeda:
«Это было эпично. Исторический момент. Я по-прежнему впечатлен. Там было колоссальное давление.
Никогда не думал, что на мне может быть такое давление, как на членах команды Red Bull в тот вечер. Я был шокирован! После того как я посмотрел документальный фильм Drive to Survive (сериал Netflix о Формуле-1 – прим.), я стал фанатом Формулы-1. Но я никогда не думал, что гонки произведут на меня столь большое впечатление».
Напомним, в Mercedes официально отказались от затеи оспаривать итоги чемпионата.
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