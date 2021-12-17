Циципас – о развязке сезона в Формуле-1: «Я был шокирован!»

Фото: The Independent

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас поделился эмоциями от финальной гонки сезона в Формуле-1.

На последнем круге Гран-при Абу-Даби Макс Ферстаппен обогнал Льюиса Хэмилтона и стал новым чемпионом мира. Циципаса цитирует Sportskeeda:

Никогда не думал, что на мне может быть такое давление, как на членах команды Red Bull в тот вечер. Я был шокирован! После того как я посмотрел документальный фильм Drive to Survive (сериал Netflix о Формуле-1 – прим.), я стал фанатом Формулы-1. Но я никогда не думал, что гонки произведут на меня столь большое впечатление».