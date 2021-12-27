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Циципас – о восстановлении после операции: «Заново учусь играть в теннис»

У грека были проблемы с локтем на правой руке
Теннис ATP
15:55
Циципас – о восстановлении после операции: «Заново учусь играть в теннис»
Стефанос Циципас / Фото: tennishead.net

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о своем восстановлении после операции на локте правой руки. Слова греческого теннисиста приводит @SUNNY8X:

«Было сложно. Локтю намного лучше, но многие годы я не использовал некоторые мышцы, так что адаптироваться сложно. Такое ощущение, что я делаю крошечные шаги, как будто заново учусь играть в теннис. Никогда с таким не сталкивался.

Здорово, что операция прошла хорошо. Мне повезло найти хирурга в Швейцарии, который смог мне помочь. Он знаток этих вещей и помогал другим теннисистам с подобными травмами.

Сейчас я хочу снова играть на 100% – без страха, что снова травмируюсь, без ограничений в движениях и ударах. Последние несколько лет они были, и психологически справляться с ними было непросто».


Напомним, один из матчей Циципаса на Australian Open попал в топ-5 лучших поединок на турнирах серии Большого шлема.

Сергей Остапенко
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