Циципас – о восстановлении после операции: «Заново учусь играть в теннис»

Стефанос Циципас / Фото: tennishead.net

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о своем восстановлении после операции на локте правой руки. Слова греческого теннисиста приводит @SUNNY8X:

Здорово, что операция прошла хорошо. Мне повезло найти хирурга в Швейцарии, который смог мне помочь. Он знаток этих вещей и помогал другим теннисистам с подобными травмами.

Сейчас я хочу снова играть на 100% – без страха, что снова травмируюсь, без ограничений в движениях и ударах. Последние несколько лет они были, и психологически справляться с ними было непросто».