Циципас с камбэком победил Фоньини и вышел в 4-й круг Индиан-Уллса

Для победы греку понадобилось чуть больше 2-х часов

Стефанос Циципас / фото - Getty Images

3-я ракетка мира, грек Стефанос Циципас победил итальянца Фабио Фоньини в матче 1/16-й финала турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе. Дуэль закончилась со счетом 2:6, 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 4 минуты. За это время Циципас сделал десять эйсов, выиграл четыре гейма кряду и спас восемь брейкпоинтов из одиннадцати, допустив четыре двойные ошибки. Фоньини смог ответить только одной подачей навылет, тремя выиграными геймами на своей подаче и отсутствием «двойных».

В следующем круге Циципасу предстоит сыграть против Алекса Де Минаура, который в своем матче обыграл Кристиана Гарина.

Напомним, Гаэль Монфис также вышел в 1/8-ю финала этого Masters.