Циципас увеличил преимущество Европы, впервые обыграв Киргиоса

Фото: Getty Images

Третья ракетка мира Стефанос Циципас обыграл Ника Киргиоса в матче Кубка Лэйвера – 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час и 27 минут. За это время грек выполнил 3 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и выиграл 2 гейма на приеме. Его соперник сделал 8 эйсов, 2 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также не реализовал ни одного брейк-поинта из шести.

Циципас впервые в карьере обыграл Киргиоса. Счет в противостоянии Европа – Мир стал 5:1 в пользу первых.

Кубок Лэйвера – международный теннисный мужской турнир, проводимый на закрытых кортах между командой Европы и командой Мира (последняя состоит из игроков неевропейских стран). Одним из основателей турнира является Роджер Федерер, который в этом году из-за травмы впервые не выступит на Кубке Лэйвера.

В предыдущие годы победу на турнире неизменно праздновала команда Европы.

Two points earned.@steftsitsipas gets it done for Team Europe, defeating Nick Kyrgios 6-3 6-4. #LaverCup pic.twitter.com/ANmC67aHFp