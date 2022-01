Циципас в трех сетах выиграл стартовый матч Australian Open

Фото: Getty Images

Четвертая ракетка мирового рейтинга Стефанос Циципас в трех сетах обыграл Микаэля Имера (ATP, 86) на старте Australian Open 6:2, 6:4, 6:3.



За немногим более двух часов грек сделал 6 эйсов, реализовал 7 из 13-и брейк-поинтов и трижды ошибся при подаче. Швед дважды подал навылет, сделал два брейка и допустил 4 «двойных». Это была третья встреча теннисистов – Имер еще не побеждал.

Step one



@steftsitsipas cruises into the second round of #AO2022, easing past Mikael Ymer 6-2 6-4 6-3.



: @wwos • @espn • @Eurosport • @wowowtennis #AusOpen pic.twitter.com/ZnroAgtnmN