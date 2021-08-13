Циципас вышел в полуфинал турнира в Торонто

Греку для победы понадобилось два сета

Стефанос Циципас / фото - Reuters

Третья ракетка мира Стефанос Циципас в четвертьфинале турнира National Bank Open Presented by Rogers - ATP Tour Masters 1000 обыграл Каспера Рууда из Норвегии со счетом 6:1, 6:4.

Греческий теннисист за 74 минут оформил путевку в полуфинал турнира. Циципас проведет свой 7 полуфинал на Мастерсах. Победная серия Рууда завершилась на 13 матчах. Норвежец боролся за свою 100-ю победу в карьере.

В полуфинале Стефанос Циципас встретится с победителем встречи Роберто Баутиста-Агут - Райли Опелка.

Стефанос Циципас надеется, что в теннисе разрешат тренерам делать подсказки игрокам во время матчей.