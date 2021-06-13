Циципас: «Я провел хороший турнир и доволен, но Новак – великий чемпион»

Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
16:00
Финалист Roland Garros Стефанос Циципас во время награждения прокомментировал свое поражение Новаку Джоковичу.
«Сложно говорить. Я боролся как мог, делал все на что способен. Это был мой первый финал. Я провел хороший турнир и доволен, но Новак – великий чемпион. Надеюсь, что добьюсь хотя бы половины того, чего добился он.
Очень благодарен всем своим фанатам и моей команде, поддерживающей меня на пути к мечте. Это был долгий путь. Спасибо Roland Garros за эти две запоминающиеся недели. Надеюсь вернуться в следующем году и снова хорошо себя показать».
Напомним, Циципас в продолжительном матче уступил Джоковичу в пяти сетах, ведя по ходу матча 2:0.
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