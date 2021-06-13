Циципас: «Я провел хороший турнир и доволен, но Новак – великий чемпион»

Стефанос Циципас / Фото: Rolland Garros

Финалист Roland Garros Стефанос Циципас во время награждения прокомментировал свое поражение Новаку Джоковичу.



Очень благодарен всем своим фанатам и моей команде, поддерживающей меня на пути к мечте. Это был долгий путь. Спасибо Roland Garros за эти две запоминающиеся недели. Надеюсь вернуться в следующем году и снова хорошо себя показать».