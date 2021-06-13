Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Циципас: «Я провел хороший турнир и доволен, но Новак – великий чемпион»

Грек отметил свое хорошее выступление на турнире

Теннис Grand Slam
13 июня 22:47
Циципас: «Я провел хороший турнир и доволен, но Новак – великий чемпион»
Стефанос Циципас / Фото: Rolland Garros

Финалист Roland Garros Стефанос Циципас во время награждения прокомментировал свое поражение Новаку Джоковичу.

«Сложно говорить. Я боролся как мог, делал все на что способен. Это был мой первый финал. Я провел хороший турнир и доволен, но Новак – великий чемпион. Надеюсь, что добьюсь хотя бы половины того, чего добился он.

Очень благодарен всем своим фанатам и моей команде, поддерживающей меня на пути к мечте. Это был долгий путь. Спасибо Roland Garros за эти две запоминающиеся недели. Надеюсь вернуться в следующем году и снова хорошо себя показать».

Напомним, Циципас в продолжительном матче уступил Джоковичу в пяти сетах, ведя по ходу матча 2:0.

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Новак Джокович Стефанос Циципас Roland Garros

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Джокович выиграл свой второй Roland Garros
Джокович выиграл свой второй Roland Garros
Теннис Grand Slam
13 июня 20:34
Муратоглу: «Если мы увидим лучшего Джоковича, у Циципаса будет мало шансов»
Муратоглу: «Если мы увидим лучшего Джоковича, у Циципаса будет мало шансов»
Теннис Grand Slam
13 июня 15:01
Тренер Циципаса: «Стефанос может выдержать пять сетов в финале»
Тренер Циципаса: «Стефанос может выдержать пять сетов в финале»
Теннис Grand Slam
13 июня 13:28
Фишман: «Roland Garros очень далеко до остальных «Шлемов» в плане организации»
Фишман: «Roland Garros очень далеко до остальных «Шлемов» в плане организации»
Теннис Grand Slam
13 июня 12:34
Крейчикова: «По ходу Roland Garros я регулярно общалась с психологом»
Крейчикова: «По ходу Roland Garros я регулярно общалась с психологом»
Теннис Grand Slam
13 июня 10:24
Эрбер и Маю выиграли парный Roland Garros
Эрбер и Маю выиграли парный Roland Garros
Теннис Grand Slam
12 июня 22:13

Новости: Теннис

Циципас: «Я провел хороший турнир и доволен, но Новак – великий чемпион»
Циципас: «Я провел хороший турнир и доволен, но Новак – великий чемпион»
Grand Slam
13 июня 22:47
Чилич победил на турнире в Штутгарте
Чилич победил на турнире в Штутгарте
ATP
13 июня 20:53
Джокович выиграл свой второй Roland Garros
Джокович выиграл свой второй Roland Garros
Grand Slam
13 июня 20:34
Обидчица Козловой Конта выиграла турнир в Ноттингеме
Обидчица Козловой Конта выиграла турнир в Ноттингеме
WTA
13 июня 19:49
Марченко пробился в основную сетку турнира в Лондоне
Марченко пробился в основную сетку турнира в Лондоне
ATP
13 июня 19:35
Козлова проиграла в финале квалификации в Бирмингеме
Козлова проиграла в финале квалификации в Бирмингеме
WTA
13 июня 15:46
Муратоглу: «Если мы увидим лучшего Джоковича, у Циципаса будет мало шансов»
Муратоглу: «Если мы увидим лучшего Джоковича, у Циципаса будет мало шансов»
Grand Slam
13 июня 15:01
Надаль: «Пока не принял решение об участии на Wimbledon»
Надаль: «Пока не принял решение об участии на Wimbledon»
Grand Slam
13 июня 13:47
Тренер Циципаса: «Стефанос может выдержать пять сетов в финале»
Тренер Циципаса: «Стефанос может выдержать пять сетов в финале»
Grand Slam
13 июня 13:28
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 21:53
5
Еще один яркий нокаут Накатани. Сложил соперника вдвое ударом по печени – так он обещал разобраться и с Ломаченко
История Еще один яркий нокаут Накатани. Сложил соперника вдвое ударом по печени – так он обещал разобраться и с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 14:29
3
Все новости