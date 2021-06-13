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Джокович выиграл свой второй Roland Garros

Победа над Стефаносом Циципасом позволила сербу войти в историю

Теннис Grand Slam
20:34
Джокович выиграл свой второй Roland Garros
Новак Джокович / Фото: Roland Garros

В финале Roland Garros серб Новак Джокович (ATP 1) выиграл у грека Стефаноса Циципаса (ATP 5) со счетом 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Матч продлился 4 часа 12 минут, в течение которых Джокович подал пять эйсов против четырнадцати у Циципаса. При этом, серб допустил три двойные ошибки, тогда как у грека их было четыре.

Также Джокович реализовал 5 из 16 брейк-пойнтов против 3 из 8 у соперника.

Победа позволила Джоковичу выиграть свой 19-й турнир Grand Slam, и второй Roland Garros. Новак теперь стал единственным в мире теннисистом, побеждавшим на каждом из турниров Grand Slam минимум два раза.

Напомним, в полуфинале турнира Джокович выиграл тяжелый матч у Рафаэля Надаля.

Карен Агабекян
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Новак Джокович Стефанос Циципас Roland Garros

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