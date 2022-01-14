Цуренко прокомментировала ситуацию вокруг Новака Джоковича

Украинской теннисистке будет понятен любой исход дела

Фото: Facebook Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала ситуацию вокруг первой ракетки мира Новака Джоковича.

14 января сербу повторно аннулировали австралийскую визу и в ближайшее время его могут депортировать из страны:

«Я не особо слежу, если честно, думаю, что уже когда на 100% будет исход ситуации, тогда я уже буду точно знать, как все обстоит. А пока я не знаю никаких подробностей. Пока неясно, в какую сторону эта ситуация разрешится, любой исход мне будет понятен. Конечно, с одной стороны, наблюдать за игрой Джоковича это всегда удовольствие. Хотя он далеко не мой самый любимый игрок, тем не менее, я понимаю, что для большого количества людей он очень смотрибелен. Но, насколько я вижу, здесь все, правительство очень жестко относятся к ковидным правилам и не желает делать особых исключений».

Вскоре состоится суд, на котором будет принято окончательно решение касательно визы Джоковича.

Напомним, уже известно, кто займет место Джоковича в верхней половине сетки, если серба депортируют из страны.