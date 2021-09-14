Цуренко вышла в основную сетку турнира в Люксембурге
Цуренко уступила Саснович в первом раунде турнира в Люксембурге
Украинка в тяжелейшем матче отдала победу своей сопернице
Леся Цуренко / Фото - btu.org.uaУкраинская теннисистка Леся Цуренко (№165 WTA) проиграла белоруске Александре Саснович (№111 WTA) в первом раунде турнира WTA250 в Люксембурге со счетом 5:7, 6:7.
Матч длился 2 часа 32 минуты. Опытная украинка ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки реализовала 7/19 брейк-поинтов.
После этой победы Саснович счет в личных встречах теннисисток стал 2:2.
Напомним, Цуренко попала в основную сетку турнира через квалификацию, выиграв финальный матч у Кристины Бучи (WTA, 161) 6:3, 2:6, 6:4.
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