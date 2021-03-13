Цуренко выиграла матч на старте квалификации в Монтеррее

Леся Цуренко / фото - btu.org.ua

Украинская теннисистка Леся Цуренко (142) в квалификации турнира Abierto GNP Seguros – International в Монтеррее одержала победу над Катаржиной Кавой (123) из Польши со счетом 6:4, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час и 40 минут. Цуренко реализовала 6 брейкпоинтов из 13, а её соперница – 3 из 14.

В финале отбора Цуренко сыграет против Алены Большовой (107) или Кристины Кучовой (149 ).

Цуренко не смогла преодолеть первый раунд турнира в ОАЭ.