Британский таблоид оценил состояние 19-летней Радукану
У сенсационной чемпионки US Open обнаружен коронавирус
Эмма Радукану пропустит выставочный турнир в Абу-Даби
Фото: The Bangkok Post
Чемпионка US Open Эмма Радукану сдала положительный тест на коронавирус, сообщает Mubadala World Tennis Championship.
Из-за этого 19-летняя теннисистка пропустит выставочный турнир в Абу-Даби, где она должна была 16 декабря сыграть против олимпийской чемпионки Белинды Бенчич.
Напомним, в этом году Радукану сенсационно выиграла US Open, начав свой путь к титулу из квалификации.
Ранее стало известно, сколько денег британка успела заработать за карьеру.
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