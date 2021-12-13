У сенсационной чемпионки US Open обнаружен коронавирус

Эмма Радукану пропустит выставочный турнир в Абу-Даби

Фото: The Bangkok Post

Чемпионка US Open Эмма Радукану сдала положительный тест на коронавирус, сообщает Mubadala World Tennis Championship.

Из-за этого 19-летняя теннисистка пропустит выставочный турнир в Абу-Даби, где она должна была 16 декабря сыграть против олимпийской чемпионки Белинды Бенчич.

Напомним, в этом году Радукану сенсационно выиграла US Open, начав свой путь к титулу из квалификации.

Ранее стало известно, сколько денег британка успела заработать за карьеру.