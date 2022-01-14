Украина будет штурмовать Australian Open квинтетом

Превью первого мэйджора в сезоне с прицелом на украинский след

В 110-м розыгрыше Australian Open Украину представят пять теннисистов: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Марта Костюк и победительница квалификации – Леся Цуренко. Приятно отметить, что количество украинцев в основе держится на достойном уровне.

· Количество украинцев в основе AO в последние годы:

5 (2022) – 3 (2021) – 5 (2020) – 4 (2019) – 5 (2018) – 6 (2017) – 7 (2016) – 5 (2015).

Рекордное количество украинцев – 7 (в 2010 и 2016 годах). К слову, больше семи украинцев ни на одном из мэйджоров никогда не значилось. Отмечаем, что в группу железной основы вошла вчерашний квалифайер Ангелина Калинина, а выпала лишь Катерина Байндл. Отмечаем возвращение в обойму и Даяны Ястремской, которая пропустила прошлогодний турнир из-за допингового «бана».

Стоит отдельно выделить и общее количество украинцев на Australian Open с учетом квалификации. Такой массовости не наблюдалось с 2015 года, а до рекорда турнира и вовсе рукой подать (Завацкая, Лопатецкая и Закарлюк на радарах!):

11 (2022) – 8 (2021) – 10 (2020) – 8 (2019) – 8 (2018) – 6 (2017) – 10 (2016) – 12 (2015) – 13 (2014) – 11 (2013).

Рекордное количество украинцев в Мельбурне было зафиксировано в 2010 и 2014 годах – 13. Правда, в следующем году вряд ли стоит ожидать такой плотной тусовки. Стаховский завершил профессиональную карьеру, а многие наши находятся на красной линии (Сачко, К.Бондаренко). И это еще без учета возможных травм...

К слову, наш максимум на одном отдельно взятом «Шлеме» – 14 теннисистов, случался трижды: US Open-2013, Roland Garros-2013 и 2014.

Топ-украинцы по количеству участий в основе на Grand Slam:

1. Катерина Бондаренко /39

2. Сергей Стаховский /37

3. Элина Свитолина /35

4. Андрей Медведев /34

4. Леся Цуренко /34

6. Александр Долгополов /30

7. Алена Бондаренко /26

8. Татьяна Перебийнис /19

9. Илья Марченко /18

9. Юлия Вакуленко /18

9. Катерина Байндл /18

9. Наталья Медведева /18

… Даяна Ястремская /9

… Марта Костюк /8

… Ангелина Калинина /4

Отмечаем набравших скорость Лесю Цуренко и Элину Свитолину , которые уже настигли Андрея Медведева и наверняка поборются за трон гвардейского реестра «сине-желтых» в 2023 году. Конечно, если позволит действующая королева Бондаренко.

и , которые уже настигли Андрея Медведева и наверняка поборются за трон гвардейского реестра «сине-желтых» в 2023 году. Конечно, если позволит действующая королева Бондаренко. Еще один крутой факт: 12 лет подряд, начиная с 2009 года, представитель Украины пробивается как минимум в третий круг соревнований.

5-й круг (1/ 4 финала) – лучший показатель украинцев на АО: Андрей Медведев (1995), Александр Долгополов (2011) и Элина Свитолина (2018, 2019). В 1/8 финала останавливались те же Медведев (1997) и Свитолина (2021), а также Алена Бондаренко (2010).

лучший показатель украинцев на АО: (1995), (2011) и (2018, 2019). В 1/8 финала останавливались те же Медведев (1997) и Свитолина (2021), а также (2010). Ну и обязательный пит-стоп – тема призового фонда. Он по-прежнему крепнет, несмотря на турбулентное санитарное положение на планете. В 2022 году он составит рекордные для турнира 75 млн австралийских долларов (примерно $54,28 млн). Это на 4,5% больше, чем в прошлом году.

Раскладка призовых в $А (в скобках в $)

ЧЕМПИОН /4 400 000 ($3 188 000)

финалист /2 200 000 ($1 594 000)

1/2 финала /1 100 000 ($797 000)

1/4 финала / 600 000 ($434 900)

1/8 финала /300 000 ($217 400)

1/16 финала /180 000 ($130 500)

1/32 финала /140 000 ($101 500)

1/64 финала /90 000 ($65 230)

Q-финал / 50 500 ($36 597)

Q-второй круг /33 500 ($24 280)

Q-первый круг /24 000 ($17 390)

В 1/64 финала пары с участием украинок выглядят так:

(все матчи запланированы на понедельник!)

Свитолина (16, [15]) – Ферро (104, Франция)

Костюк (50) – Парри (117, Франция)

Калинина (51) – Пегула (22, [21], США)

Ястремская (102) – Бренгл (59, США)

Цуренко (Q, 120) – Барти (1, Австралия)

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua