Украинец Кравченко обыграл первого сеяного в финале квалификации во Франции

С Санче-Искердо Георгий сыграет в парной сетке Challenger

Георгий Кравченко / Фото: ФТУ

Георгий Кравченко (ATP, 397) вышел в основную сетку турнира серии Challenger во Франции, обыграв в финале квалификации первого сеяного отбора Николаса Санче-Искердо (ATP, 311) 6:1, 6:2.



За немногим более часа украинец сделал 3 эйса, допустил 2 «двойные» и реализовал 4 брейк-поинта из 13-и. Испанец единожды пода навылет и трижды ошибся при подаче. Георгий впервые выиграла у Николаса – 1:2 по личным встречам.

Примечательно, что теннисисты сыграют вместе в парном разряде соревнований во Франции.

Напомним, что 14 ноября начался и мужской Итоговый – победы на старте на счету Даниила Медведева и Александра Зверева.