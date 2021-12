Украинец Крутых не подал на матч и проиграл в первом круге турнира в Португалии

Фото: БТУ

Украинский теннисист Алексей Крутых не сумел пробиться во второй круг грунтового турнира серии ATP Challenger Tour в Португалии, уступив в трех партиях Гаштао Элиашу – 6:4, 2:6, 7:5.

В третьем сете украинец вел 5:4 и подавал на победу в матче, но уступил гейм «под ноль».

Матч продлился 2 часа и 38 минут. За это время Крутых выполнил 1 подачу навылет, допустил 1 двойную ошибку и выиграл 4 гейма на приеме. Его соперник сделал 2 эйса, 5 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 6 брейк-поинтов.

Gastão Elias books a spot in #MaiaOpen round 2 with a 4-6, 6-2, 7-5 win over Oleksii Krutykh despite wasting a 4-1 lead in the decisive set. pic.twitter.com/74ma2I06UX