Украинка Снигур обыграла россиянку на пути в финал турнира в Дубае

Во втором раунде соревнований Гасанова прошла Цуренко

Дарья Снигур / Фото: Al Habtoor Tennis Challenge

Дарья Снигур (WTA, 183) в полуфинале турнира серии ITF100 в Дубае обыграла Анастасию Гасанову (WTA, 139) 4:6, 6:1, 6:3.



За почти два часа на корте украинка единожды подала навылет, допустила одну «двойную» и реализовала 9 из 14-и брейк-поинтов. Россиянка 9 раз ошиблась при подаче и сделала 6 брейков. Это был первый официальный матч теннисисток.

В финале турнира Снигур сыграет с победительницей матча Кристина Кучова (Словакия) – Александра Крунич (Сербия).

Отметим, что во втором круге соревнований Леся Цуренко не смогла завершить матч с Гасановой.