Украинский теннисист драматично проиграл на «челленджере» в Италии

Александр Овчаренко не сумел пробиться во второй круг турнира

Фото: ФТУ

Украинский теннисист Александр Овчаренко (АТР 731) уступил представителю Германии Оскару Отте (АТР 112) на старте турнира серии ATP Challenger Tour в Бари, Италии – 3:6, 4:6.

Получивший wild-card Овчаренко без шансов проиграл первую партию, однако во второй перевернул ход игры. Украинец вел со счетом 4:0 и владел игровым преимущество. Что случилось в этот момент – объяснить сложно, но факт в том, что Овчаренко получил скрытую «баранку».

Самое обидное для украинца, что практически в каждом гейме он имел гейм-болы, которые так ни разу не конвертировал в победу в гейме.

За 1 час и 40 минут на корте Овчаренко выполнил 3 подачи навылет, допустил 6 двойных ошибок и выиграл 3 гейма на приеме. Его соперник сделал 6 эйсов, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 5 брейк-поинтов.

Напомним, другой представитель Украины Владислав Орлов совершил камбэк и вышел в основную сетку турнира в Бахрейне.