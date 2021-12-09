Орлов вышел победителем из украинского противостоянии на старте турнира в Турции
Украинский теннисист снялся с турнира в Турции
Причины этого решения Владислава Орлова неизвестны
Фото: ФТУ
Украинский теннисист Владислав Орлов снялся с матча второго тура грунтового турнира серии ATP Challenger Tour Анталье, Турция.
Причины этого решения Орлова неизвестны.
В первом круге Орлов обыграл другого представителя Украины Георгия Кравченко.
Напомним, в Анталье свои дебютные победы на «челленджерах» одержал Олег Приходько.
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