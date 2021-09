В компанию к Джоковичу. Медведев и Циципас квалифицировались на итоговый турнир ATP

Оба теннисиста в третий раз подряд сыграют на завершающих стартах года







Даниил Медведев / Фото - Twitter

По итогам US Open стали известны еще два теннисиста, которые примут участие в Итоговом турнире ATP. Об этом сообщаетмужского Тура.На соревнования в Турине (Италия) квалифицировались чемпион US Openи финалист Roland Garros. Они стали вторым и третьим игроком, которые забронировали себе место в топ-8. Первым это сделал легендарный сербОтметим, что Медведев и Циципас сыграют на Итоговом турнире третий раз в карьере и подряд. Медведев – прошлогодний чемпион, а Циципас стал чемпионом в 2019 году.Напомним, Джокович получил штраф размером в 5000 долларов за неспортивное поведение по окончании финала US Open.