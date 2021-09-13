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В компанию к Джоковичу. Медведев и Циципас квалифицировались на итоговый турнир ATP

Оба теннисиста в третий раз подряд сыграют на завершающих стартах года


Теннис Grand Slam
13 сентября 12:59
В компанию к Джоковичу. Медведев и Циципас квалифицировались на итоговый турнир ATP
Даниил Медведев / Фото - Twitter
По итогам US Open стали известны еще два теннисиста, которые примут участие в Итоговом турнире ATP. Об этом сообщает официальный сайт мужского Тура.

На соревнования в Турине (Италия) квалифицировались чемпион US Open Даниил Медведев и финалист Roland Garros Стефанос Циципас. Они стали вторым и третьим игроком, которые забронировали себе место в топ-8. Первым это сделал легендарный серб Новак Джокович.

Отметим, что Медведев и Циципас сыграют на Итоговом турнире третий раз в карьере и подряд. Медведев – прошлогодний чемпион, а Циципас стал чемпионом в 2019 году.

Напомним, Джокович получил штраф размером в 5000 долларов за неспортивное поведение по окончании финала US Open.
Владимир Кириченко
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Теги

Даниил Медведев Стефанос Циципас Новак Джокович Итоговый турнир ATP

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