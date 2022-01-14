В основной сетке Australian Open не сыграет ни один украинский теннисист

Марченко, Стаховский и Сачко почти синхронно не прошли квалификацию

Фото: ФТУ

17 января стартует первый турнир серии Большого шлема в сезоне – Australian Open.

К сожалению, в основной сетке мужского одиночного разряда не выступит ни один представитель Украины. Илья Марченко и Сергей Стаховский выбыли уже после первого круга квалификации, Виталий Сачко – второго.

В последний раз украинский теннисист играл в основе мэйджора в 2021 году. Случилось это, как раз, в Австралии, когда Стаховский в первом круге уступил сербу Душану Лайовичу.

Напомним, лучший парник Украины Денис Молчанов также пропустит Открытый чемпионат Австралии из-за коронавируса у своего напарника.