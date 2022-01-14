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В основной сетке Australian Open не сыграет ни один украинский теннисист
Марченко, Стаховский и Сачко почти синхронно не прошли квалификацию
14 января 13:23
Фото: ФТУ
17 января стартует первый турнир серии Большого шлема в сезоне – Australian Open.
К сожалению, в основной сетке мужского одиночного разряда не выступит ни один представитель Украины. Илья Марченко и Сергей Стаховский выбыли уже после первого круга квалификации, Виталий Сачко – второго.
В последний раз украинский теннисист играл в основе мэйджора в 2021 году. Случилось это, как раз, в Австралии, когда Стаховский в первом круге уступил сербу Душану Лайовичу.
Напомним, лучший парник Украины Денис Молчанов также пропустит Открытый чемпионат Австралии из-за коронавируса у своего напарника.
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