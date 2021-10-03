Ван Эйтванк стала чемпионкой турнира в Нур-Султане
Ван Эйтванк: «Не думала, что смогу победить в финале»
Бельгийская теннисистка выиграла пятый титул в карьере
Бельгийская теннисистка Алисон Ван Эйтванк прокомментировала победу над Юлией Путинцевой в финале турнира серии WTA-250 в Нур-Султане. Ее слова приводит пресс-служба WTA:
«Моя соперница здорово провела начало встречи и почти не ошибалась. Я старалась действовать агрессивно, но у меня не получалось. Несмотря на сложности, я сохраняла позитив и не оставляла попытки войти в игру. Во второй партии тоже было нелегко, но уже чувствовала себя более комфортно и играла агрессивнее.
Третий сет был тяжелым для меня с физической точки зрения, но я говорила себе: «Это последний шанс, жми, жми!» Не думала, что смогу победить в финале, но я оставила все силы на корте. Я очень устала, но довольна».
Ван Эйтванк выиграла пятый одиночный титул в карьере. Все – категории 250. Предыдущий трофей 27-летняя бельгийка взяла два года назад в Ташкенте.
В обновленном рейтинге WTA Ван Эйтванк займет 54-ю позицию.
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