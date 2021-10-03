Ван Эйтванк: «Не думала, что смогу победить в финале»

Бельгийская теннисистка Алисон Ван Эйтванк прокомментировала победу над Юлией Путинцевой в финале турнира серии WTA-250 в Нур-Султане. Ее слова приводит пресс-служба WTA:

Третий сет был тяжелым для меня с физической точки зрения, но я говорила себе: «Это последний шанс, жми, жми!» Не думала, что смогу победить в финале, но я оставила все силы на корте. Я очень устала, но довольна».