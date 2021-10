Ван Эйтванк стала чемпионкой турнира в Нур-Султане

Фото: пресс-служба турнира

Бельгийская теннисистка Алисон Ван Эйтванк (WTA 89) стала чемпионкой хардового турнира серии WTA-250 в Нур-Султане, обыграв в финале Юлию Путинцеву (WTA 47) – 1:6, 6:4, 6:3.

Матч продолжался 2 часа и 23 минуты. За это время Ван Эйтванк выполнила 2 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и выиграла 6 геймов на приеме. Ее соперница сделала 1 эйс, 4 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 6 брейк-поинтов.

Ван Эйтванк выиграла пятый одиночный титул в карьере. Все – категории 250. Предыдущий трофей 27-летняя бельгийка взяла два года назад в Ташкенте.

В обновленном рейтинге WTA Ван Эйтванк займет 54-ю позицию. Путинцева также добилась прогресса – будет 44-й.

Тем не менее, нужно понимать, что конкуренция на турнире в Нур-Султане была не на самом высоком уровне, потому что большинство топовых теннисисток предпочли либо не играть на этой недели, либо отправились в Чикаго.

A PERFECT 5-0 in WTA finals



@AlisonVanU comes from behind to upset top seed Putintseva and claim the #AstanaOpen title! pic.twitter.com/YUfQ11Fh2E