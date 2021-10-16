Фритц – о четвертьфинале со Зверевым: «Это лучшая победа в моей карьере»
Видео провальной игры Зверева на турнире в Индиан-Уэллсе
Немецкий теннисист умудрился проиграть решающий сет со счета 5:2 и матбола
Фото: Getty Images
Четвертая ракетка мира Александр Зверев сенсационно вылетел в четвертьфинале турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе, уступив американцу Тейлору Фрицу.
Однако в ходе встречи ничего не предвещало беды. В третьем сете немец вел со счетом 5:2 и имел матчбол. Что было дальше смотрите в видео ниже.
После поединка Фриц признался, что победа над Зверевым – самая знаковая в его карьере.
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