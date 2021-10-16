Видео провальной игры Зверева на турнире в Индиан-Уэллсе

Немецкий теннисист умудрился проиграть решающий сет со счета 5:2 и матбола

Фото: Getty Images

Четвертая ракетка мира Александр Зверев сенсационно вылетел в четвертьфинале турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе, уступив американцу Тейлору Фрицу.

Однако в ходе встречи ничего не предвещало беды. В третьем сете немец вел со счетом 5:2 и имел матчбол. Что было дальше смотрите в видео ниже.

После поединка Фриц признался, что победа над Зверевым – самая знаковая в его карьере.