Зверев стал первым теннисистом с 1990 года, который в плей-офф Итогового турнира обыграл первую и вторую ракеток мира
Видеообзор финала Итогового турнира АТР
Александр Зверев в двух сетах победил Даниила Медведева
Фото: АТР
Вашему вниманию видеообзор финала Итогового турнира АТР, в котором третья ракетка мира Александр Зверев уверенно победил второго номера мирового рейтинга Даниила Медведева.
Напомним, Зверев повторил достижение легендарного теннисиста, которое держалось более 30 лет.
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