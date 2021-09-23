Маррей впервые в сезоне вышел в четвертьфинал турнира АТР
Видеообзор главных матчей предыдущего дня в АТР-туре
На этой неделе проходят турниры в Нур-Султане и Метце
Фото: АТР
На этой неделе в мире проходят два турнира серии АТР и оба категории 250.
В Нур-Султане и Метце накануне определились первые четвертьфиналисты.
Видеообзор игрового дня на турнире в Нур-Султане:Видеообзор игрового дня на турнире в Метце:
Напомним, Энди Маррей впервые с октября 2019 года сумел выйти в четвертьфинал турнира АТР.
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