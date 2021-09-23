Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Видеообзор главных матчей предыдущего дня в АТР-туре

На этой неделе проходят турниры в Нур-Султане и Метце
Теннис ATP
07:57
Видеообзор главных матчей предыдущего дня в АТР-туре
Фото: АТР

На этой неделе в мире проходят два турнира серии АТР и оба категории 250.

В Нур-Султане и Метце накануне определились первые четвертьфиналисты.

Видеообзор игрового дня на турнире в Нур-Султане:

Видеообзор игрового дня на турнире в Метце:

Напомним, Энди Маррей впервые с октября 2019 года сумел выйти в четвертьфинал турнира АТР.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Теннис

Видеообзор главных матчей предыдущего дня в АТР-туре
Видеообзор главных матчей предыдущего дня в АТР-туре
ATP
07:57
Маррей впервые в сезоне вышел в четвертьфинал турнира АТР
Маррей впервые в сезоне вышел в четвертьфинал турнира АТР
ATP
22 сентября 22:22
Украина узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса
Украина узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса
Кубок Дэвиса
22 сентября 19:55
Халеп прекратила сотрудничество с наставником, с которым выиграла два «мэйджора»
Халеп прекратила сотрудничество с наставником, с которым выиграла два «мэйджора»
WTA
22 сентября 16:38
Сачко победил 6-го сеяного на челленджере в Бухаресте
Сачко победил 6-го сеяного на челленджере в Бухаресте
ATP
22 сентября 14:45
Конта снялась с турниров в Чикаго и Индиан-Уэллс
Конта снялась с турниров в Чикаго и Индиан-Уэллс
WTA
22 сентября 07:35
Свитолина сыграет на турнире WTA в Тенерифе
Свитолина сыграет на турнире WTA в Тенерифе
WTA
21 сентября 21:30
Калинина снялась с турнира в Нур-Султане
Калинина снялась с турнира в Нур-Султане
WTA
21 сентября 14:45
Барти, Соболенко и Крейчикова квалифицировались на Итоговый турнир WTA
Барти, Соболенко и Крейчикова квалифицировались на Итоговый турнир WTA
WTA
21 сентября 07:35
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 16:20
43
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
1
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 09:24
5
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Бокс Профессиональный бокс
20 сентября 10:21
Все новости