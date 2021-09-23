Видеообзор главных матчей предыдущего дня в АТР-туре

На этой неделе проходят турниры в Нур-Султане и Метце

Фото: АТР

На этой неделе в мире проходят два турнира серии АТР и оба категории 250.

В Нур-Султане и Метце накануне определились первые четвертьфиналисты.

Видеообзор игрового дня на турнире в Нур-Султане:

Напомним, Энди Маррей впервые с октября 2019 года сумел выйти в четвертьфинал турнира АТР.