Видеообзор матча Фернандес – Соболенко
Видеообзор матча Радукану – Саккари
18-летняя британка – первый в истории квалифаер, который сыграет в финале US Open
11:23
Фото: пресс-служба US Open
18-летняя теннисистка Эмма Радукану уверенно в двух партиях обыграла 18-ю ракетку мира Марию Саккари и вышла в финал US Open.
Видеообзор матча:
Радукану – первый в истории квалифаер в женском и мужском разрядах, который дошел до финала Открытого чемпионата США. В решающей встрече британка сыграет против другой сенсации турнира Лейлы Фернандес.
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