Видеообзор матча Радукану – Саккари

18-летняя британка – первый в истории квалифаер, который сыграет в финале US Open

Фото: пресс-служба US Open

18-летняя теннисистка Эмма Радукану уверенно в двух партиях обыграла 18-ю ракетку мира Марию Саккари и вышла в финал US Open.

Видеообзор матча:

Радукану – первый в истории квалифаер в женском и мужском разрядах, который дошел до финала Открытого чемпионата США. В решающей встрече британка сыграет против другой сенсации турнира Лейлы Фернандес.

Видеообзор первого женского полуфинала US Open.