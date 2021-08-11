Вновь борьба и вновь поражение. Видеообзор матча Ястремская – Стивенс

Украинская теннисистка снова уступила в трех сетах

Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла американке Слоан Стивенс в первом круге турнира серии WTA-1000 в Монреале.

Видеообзор матча:

Для Ястремской это уже четвертое поражение подряд. Во всех матчах 21-летняя украинка уступала исключительно в трех сетах.

Тем не менее, на турнире в Монреале Ястремская продолжает выступление в парном разряде.