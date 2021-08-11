Ястремская в паре с Остапенко пробилась во второй круг турнира в Монреале
Вновь борьба и вновь поражение. Видеообзор матча Ястремская – Стивенс
Украинская теннисистка снова уступила в трех сетах
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла американке Слоан Стивенс в первом круге турнира серии WTA-1000 в Монреале.
Видеообзор матча:
Для Ястремской это уже четвертое поражение подряд. Во всех матчах 21-летняя украинка уступала исключительно в трех сетах.
Тем не менее, на турнире в Монреале Ястремская продолжает выступление в парном разряде.
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