Восьмой четвертьфинал Свитолиной – круто или обыденно?
В прошлый уик-энд завершился 141-й по счету US Open. Пожалуй, один из самых ярких в Открытой эре. Тинейджерский финал у женщин плюс пакет рекордов у Эммы Радукану, а также первый «Шлем» Даниила Медведева, который не только не позволил собрать «золотую каску» Новаку Джоковичу (он взял три стартовых мэйджора в сезоне), но что не менее обсуждаемо – не смог пока обогнать легендарных Рафаэля Надаля и Роджера Федерера по количеству титулов на Grand Slam. У всех остается по 20 побед, что еще больше подогревает интерес к следующему сезону.
Прежде чем перейти к главной теме материала – украинскому следу – отметим, что призовой фонд турнира составил рекордные $57 462 000, что на 7,6% больше, чем в прошлом сезоне.
Призовые US Open-2021
чемпион *$2 500 000 (-$500 000) (-16,67%)
финалист *$1 250 000 (-$250 000) (-16,67%)
1/2 финала *$675 000 (-$125 000) (-15,63%)
1/4 финала *$425 000 (=)
1/8 финала *$265 000 (+$15 000) (+6,00%)
1/16 финала *$180 000 (+$17 000) (+10,43%)
1/32 финала *$115 000 (+$15 000) (+15,00%)
1/64 финала *$75 000 (+$14 000) (+22,95%)
Q-финал *$42 000 (+$10 000)
Q-второй круг *$32 000 (+$14 000)
Q-первый круг *$20 000 (+$9 000)
Напомним, что в прошлом сезоне US Open проходил параллельно с бушующей пандемией КОВИД-19, из-за чего пришлось отказаться от квалификации. Разумеется, пришлось затянуть пояса и организаторам, срезавшим материальные поощрения игрокам. Кстати, в прошлом году зафиксирован лишь пятый случай, когда долларовый пул был меньше предыдущего:
1971 (-9,27%), 1979 (-0,7%), 2005 (-0,05%), 2007 (-7,34%), 2020 (-6,7%).
В этом же году все относительно нормализовалось: установлен рекорд «Шлемов» по призовым фондам, в том числе из-за действующего 11-летнего суперконтракта (идет седьмой год) на сумму в 825 млн долларов с компанией ESPN, бродкастером, который владеет эксклюзивными правами на американский мэйджор и американскую серию турниров (US Open Series).
И еще одна важная деталь – нормализуется рейтинг, который возвращается к привычной схеме. В период пандемии организаторы Тура ее временно изменили, брав в зачет лучший результат недели за последние два года. Именно поэтому после полуфинала в 2019-м пропуск Элиной Свитолиной US Open-2020 не ударил по ее рейтинговым активам. Правда, на этом турнире у Элины горели 780 очков и как она справилась с их защитой мы здесь обязательно поговорим.
Начнем издалека – из квалификации. Увы, но она откровенно не сложилась для наших теннисистов. Илья Марченко (32-й сеяный) и Леся Цуренко остановились во втором круге, а Катарина Завацкая (27), Катерина Козлова (17), Дарья Снигур и Сергей Стаховский зачехлили ракетки после стартовой встречи.
Остается только радоваться гвардейскими достижениям наших опытных бойцов. Так, Сергей Стаховский выступил на 63-м «Шлеме», а вот Катерина Бондаренко (рекордсменка среди женщин – 50 заходов на мэйджор) в последний момент травмировалась и снялась с квалификации. Кстати, именно Бондаренко-младшей принадлежит рекорд Украины по количеству участий в основе «Шлемов» – 39. У Стаховского – 37, у Свитолиной – 35.
Две победы в квалификации почти не изменили следующую таблицу:
Украинцы в квалифайне «Больших шлемов»
(после квалификации US-2021)
· Юлия Бейгельзимер /38 (+6)
· Сергей Стаховский /38 (+6) (LL)
· Илья Марченко /35 (+8) (LL)
· Ольга Савчук /30 (+3)
· Леся Цуренко /27 (+7)
· Елена Татаркова /26 (+4)
· Марина Заневская /23 (+4)
· Татьяна Перебийнис /22 (+5)
· Юлия Вакуленко /21 (+5) (LL)
· Катерина Козлова /18 (+2)
· Виктория Кутузова /17 (+4)
· Юлиана Федак /17 (+3)
· …Катерина Бондаренко /14 (-)
· ...Ангелина Калинина /13 (+2)
· …Марта Костюк /12 (+2)
· ...Катарина Завацкая /8 (+1)
· ...Дарья Снигур /- (-)
Примечание. Указано суммарное количество побед в квалификациях, а также количество проходов в основу (включая статус lucky loser). Статистика Марины Заневской указана за период выступления под украинским флагом.
- Дарья Снигур – дебютантка турнира – стала 45-м представителем Украины на US Open (1992-2021, включая квалифайн).
В основе выступили четыре украинские теннисистки: Даяна Ястремская, Марта Костюк (вылетели в первом круге), Ангелина Калинина (второй круг) и Элина Свитолина (5, четвертьфинал).
Отдельно стоит отметить успех Ангелины Калининой, которая накануне взяла два титула ITF и вышла в первый финал на уровне WTA в Будапеште. Наградой за труд и непростую борьбу с травмами стала третья победа на Grand Slam лишь в четвертой основе мэйджора. Ее место в топ-100 заметно укрепилось, как и место в основе АО-2022.
Ну а «тащила» Украину на US Open-2021 Элина Свитолина. Казалось, все ее списали с серьезных счетов после ряда неудачных турниров, но когда надо поднажать, чтобы вернуть равновесие – она включает турбо-режим. Историческая бронза на Олимпиаде, 16-й индивидуальный титул WTA в Чикаго и четвертьфинал US Open-2021!
Как мы уже говорили, у Элины Свитолиной на этом турнире «горели» 780 очков за полуфинал-2019, поэтому ей кровь из носу необходимо было забираться как можно дальше. И если Бьянке Андрееску и Наоми Осаке с прессом защиты 2 000 очков, по сути, справиться не удалось (вылет в 3-м и 4-м круге соответственно), то Элина пусть полностью и не отбила, но защитила серьезный пласт – 430 баллов. А это – еще шажочек вверх по рейтинговой лестнице: Элина поднялась с 5-й на четвертую строчку (bye-bye, Осака!).
В этом контексте матч 1/8 финала против Симоны Халеп ставал краеугольным, и Свитолина его не только выиграла в одну калитку, но и провела едва ли не самый качественный матч в сезоне. Вряд ли ошибусь, что четвертьфинал против Лейлы Фернандес если и разочаровал, то только результатом. Ураганный матч с «камбэком» в третьем сете и трос в пользу канадки на решающем тай-брейке. Потрясающий матч, даже несмотря на поражение.
Элина Свитолина проводит 201-ю неделю подряд в топ-10 и закрывать данную серию в ближайшее время не намерена. Браво!
Количество побед украинцев в основе US Open за последние 10 лет
5 (2021) – 5 (2020) – 7 (2019) – 8 (2018) – 7 (2017) – 11 (2016) – 6 (2015) – 1 (2014) – 2 (2013) – 2 (2012)
Пять победных матчей US Open-2021 с участием украинцев укрепили данный турнир в реестре успешных мэйджоров по количеству выигрышей:
RG (100+1)
US Open (99)
AUS (89)
W (72)
Топ-украинцы по количеству побед в «основе» Grand Slam
1. Элина Свитолина /73 (74)
2. Андрей Медведев /63
3. Александр Долгополов /34
4. Катерина Бондаренко /27
4. Леся Цуренко /27
6. Алена Бондаренко /26
7. Сергей Стаховский /24
8. Татьяна Перебийнис /12
8. Юлия Вакуленко /12
10. Наталья Медведева /10
11. Марта Костюк /8
11. Илья Марченко /8
11. Даяна Ястремская /8
…Катерина Козлова /3
…Ангелина Калинина /3
Восьмой заход Элина Свитолиной в топ-8 турниров «Большого шлема» дает приятный повод вспомнить всех украинцев, забиравшихся так далеко.
Лучшие результаты украинцев на мэйджорах
· Финал (1) – Андрей Медведев (RG-1999);
· полуфинал (3) – Элина Свитолина (W-2019; US-2019), Андрей Медведев (RG-1993);
· четвертьфинал (12) –
Элина Свитолина (АО-2018, АО-2019; RG-2015, RG-2017, RG-2020, US-2021),
Андрей Медведев (AO-1995; RG-1994, US-1993),
Катерина Бондаренко (US-2009),
Александр Долгополов (АО-2011),
Леся Цуренко (US-2018).
...Отметим также выход в полуфинал микста украинки Даяны Ястремской и австралийца Макса Перселла. Интересно, что данный дуэт зашел в сетку из альтернативы, уступив место в финале только после супертайбрейка (6:10).
Следующая остановка турниров «Большого шлема» – Australian Open, основная сетка которого запланирована в Мельбурне на 17 января (понедельник).
Игорь ГРАЧЕВ эксклюзивно для XSPORT.ua
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