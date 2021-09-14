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Тема дняЛишь бы не травмировался до боя. Джошуа практикует уникальные упражнения перед встречей с Усиком

Восьмой четвертьфинал Свитолиной – круто или обыденно?

Итоги заключительного мэйджора в сезоне. Украинский след
Теннис Grand Slam
14:51
Восьмой четвертьфинал Свитолиной – круто или обыденно? Мнение
Элина Свитолина / Фото: Getty Images

В прошлый уик-энд завершился 141-й по счету US Open. Пожалуй, один из самых ярких в Открытой эре. Тинейджерский финал у женщин плюс пакет рекордов у Эммы Радукану, а также первый «Шлем» Даниила Медведева, который не только не позволил собрать «золотую каску» Новаку Джоковичу (он взял три стартовых мэйджора в сезоне), но что не менее обсуждаемо – не смог пока обогнать легендарных Рафаэля Надаля и Роджера Федерера по количеству титулов на Grand Slam. У всех остается по 20 побед, что еще больше подогревает интерес к следующему сезону.

Прежде чем перейти к главной теме материала – украинскому следу – отметим, что призовой фонд турнира составил рекордные $57 462 000, что на 7,6% больше, чем в прошлом сезоне.

Призовые US Open-2021

чемпион *$2 500 000 (-$500 000) (-16,67%)

финалист *$1 250 000 (-$250 000) (-16,67%)

1/2 финала *$675 000 (-$125 000) (-15,63%)

1/4 финала *$425 000 (=)

1/8 финала *$265 000 (+$15 000) (+6,00%)

1/16 финала *$180 000 (+$17 000) (+10,43%)

1/32 финала *$115 000 (+$15 000) (+15,00%)

1/64 финала *$75 000 (+$14 000) (+22,95%)

Q-финал *$42 000 (+$10 000)

Q-второй круг *$32 000 (+$14 000)

Q-первый круг *$20 000 (+$9 000)

Напомним, что в прошлом сезоне US Open проходил параллельно с бушующей пандемией КОВИД-19, из-за чего пришлось отказаться от квалификации. Разумеется, пришлось затянуть пояса и организаторам, срезавшим материальные поощрения игрокам. Кстати, в прошлом году зафиксирован лишь пятый случай, когда долларовый пул был меньше предыдущего:

1971 (-9,27%), 1979 (-0,7%), 2005 (-0,05%), 2007 (-7,34%), 2020 (-6,7%).

В этом же году все относительно нормализовалось: установлен рекорд «Шлемов» по призовым фондам, в том числе из-за действующего 11-летнего суперконтракта (идет седьмой год) на сумму в 825 млн долларов с компанией ESPN, бродкастером, который владеет эксклюзивными правами на американский мэйджор и американскую серию турниров (US Open Series).

И еще одна важная деталь – нормализуется рейтинг, который возвращается к привычной схеме. В период пандемии организаторы Тура ее временно изменили, брав в зачет лучший результат недели за последние два года. Именно поэтому после полуфинала в 2019-м пропуск Элиной Свитолиной US Open-2020 не ударил по ее рейтинговым активам. Правда, на этом турнире у Элины горели 780 очков и как она справилась с их защитой мы здесь обязательно поговорим.

Начнем издалека – из квалификации. Увы, но она откровенно не сложилась для наших теннисистов. Илья Марченко (32-й сеяный) и Леся Цуренко остановились во втором круге, а Катарина Завацкая (27), Катерина Козлова (17), Дарья Снигур и Сергей Стаховский зачехлили ракетки после стартовой встречи.

Остается только радоваться гвардейскими достижениям наших опытных бойцов. Так, Сергей Стаховский выступил на 63-м «Шлеме», а вот Катерина Бондаренко (рекордсменка среди женщин – 50 заходов на мэйджор) в последний момент травмировалась и снялась с квалификации. Кстати, именно Бондаренко-младшей принадлежит рекорд Украины по количеству участий в основе «Шлемов» – 39. У Стаховского – 37, у Свитолиной – 35.

Две победы в квалификации почти не изменили следующую таблицу:

Украинцы в квалифайне «Больших шлемов»

(после квалификации US-2021)

·       Юлия Бейгельзимер /38 (+6)

·       Сергей Стаховский /38 (+6) (LL)

·       Илья Марченко /35 (+8) (LL)

·       Ольга Савчук /30 (+3)

·       Леся Цуренко /27 (+7)

·       Елена Татаркова /26 (+4)

·       Марина Заневская /23 (+4)

·       Татьяна Перебийнис /22 (+5)

·       Юлия Вакуленко /21 (+5) (LL)

·       Катерина Козлова /18 (+2)

·       Виктория Кутузова /17 (+4)

·       Юлиана Федак /17 (+3)

·       …Катерина Бондаренко /14 (-)

·       ...Ангелина Калинина /13 (+2)

·       …Марта Костюк /12 (+2)

·       ...Катарина Завацкая /8 (+1)

·       ...Дарья Снигур /- (-)

Примечание. Указано суммарное количество побед в квалификациях, а также количество проходов в основу (включая статус lucky loser). Статистика Марины Заневской указана за период выступления под украинским флагом.

  • Дарья Снигур – дебютантка турнира – стала 45-м представителем Украины на US Open (1992-2021, включая квалифайн).

В основе выступили четыре украинские теннисистки: Даяна Ястремская, Марта Костюк (вылетели в первом круге), Ангелина Калинина (второй круг) и Элина Свитолина (5, четвертьфинал).

Отдельно стоит отметить успех Ангелины Калининой, которая накануне взяла два титула ITF и вышла в первый финал на уровне WTA в Будапеште. Наградой за труд и непростую борьбу с травмами стала третья победа на Grand Slam лишь в четвертой основе мэйджора. Ее место в топ-100 заметно укрепилось, как и место в основе АО-2022.

Ну а «тащила» Украину на US Open-2021 Элина Свитолина. Казалось, все ее списали с серьезных счетов после ряда неудачных турниров, но когда надо поднажать, чтобы вернуть равновесие – она включает турбо-режим. Историческая бронза на Олимпиаде, 16-й индивидуальный титул WTA в Чикаго и четвертьфинал US Open-2021!

Как мы уже говорили, у Элины Свитолиной на этом турнире «горели» 780 очков за полуфинал-2019, поэтому ей кровь из носу необходимо было забираться как можно дальше. И если Бьянке Андрееску и Наоми Осаке с прессом защиты 2 000 очков, по сути, справиться не удалось (вылет в 3-м и 4-м круге соответственно), то Элина пусть полностью и не отбила, но защитила серьезный пласт – 430 баллов. А это – еще шажочек вверх по рейтинговой лестнице: Элина поднялась с 5-й на четвертую строчку (bye-bye, Осака!).

В этом контексте матч 1/8 финала против Симоны Халеп ставал краеугольным, и Свитолина его не только выиграла в одну калитку, но и провела едва ли не самый качественный матч в сезоне. Вряд ли ошибусь, что четвертьфинал против Лейлы Фернандес если и разочаровал, то только результатом. Ураганный матч с «камбэком» в третьем сете и трос в пользу канадки на решающем тай-брейке. Потрясающий матч, даже несмотря на поражение.

Элина Свитолина проводит 201-ю неделю подряд в топ-10 и закрывать данную серию в ближайшее время не намерена. Браво!

Количество побед украинцев в основе US Open за последние 10 лет

5 (2021) – 5 (2020) – 7 (2019) – 8 (2018) – 7 (2017) – 11 (2016) – 6 (2015) – 1 (2014) – 2 (2013) – 2 (2012)

Пять победных матчей US Open-2021 с участием украинцев укрепили данный турнир в реестре успешных мэйджоров по количеству выигрышей:

RG (100+1)

US Open (99)

AUS (89)

W (72)

Топ-украинцы по количеству побед в «основе» Grand Slam

1. Элина Свитолина /73 (74)

2. Андрей Медведев /63

3. Александр Долгополов /34

4. Катерина Бондаренко /27

4. Леся Цуренко /27

6. Алена Бондаренко /26

7. Сергей Стаховский /24

8. Татьяна Перебийнис /12

8. Юлия Вакуленко /12

10. Наталья Медведева /10

11. Марта Костюк /8

11. Илья Марченко /8

11. Даяна Ястремская /8

Катерина Козлова /3

Ангелина Калинина /3

Восьмой заход Элина Свитолиной в топ-8 турниров «Большого шлема» дает приятный повод вспомнить всех украинцев, забиравшихся так далеко.

Лучшие результаты украинцев на мэйджорах

·       Финал (1) – Андрей Медведев (RG-1999);

·       полуфинал (3) – Элина Свитолина (W-2019; US-2019), Андрей Медведев (RG-1993);

·       четвертьфинал (12) –

Элина Свитолина (АО-2018, АО-2019; RG-2015, RG-2017, RG-2020, US-2021),

Андрей Медведев (AO-1995; RG-1994, US-1993),

Катерина Бондаренко (US-2009),

Александр Долгополов (АО-2011),

Леся Цуренко (US-2018).

...Отметим также выход в полуфинал микста украинки Даяны Ястремской и австралийца Макса Перселла. Интересно, что данный дуэт зашел в сетку из альтернативы, уступив место в финале только после супертайбрейка (6:10).

Следующая остановка турниров «Большого шлема» – Australian Open, основная сетка которого запланирована в Мельбурне на 17 января (понедельник).

Игорь ГРАЧЕВ эксклюзивно для XSPORT.ua

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Теги

Элина Свитолина Марта Костюк Ангелина Калинина Даяна Ястремская

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