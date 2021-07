Впервые появилась на публике. Осака получила приз лучшей спортсменке ESPY

Наоми Осака / Фото: Getty Images

Вторая ракетка мирового рейтинга Наоми Осака впервые появилась на публике после отказа от участия на Roland Garros.



Японка получила награду как лучшая спортсменка на церемонии вручения премии ESPY в Нью-Йорке. Также Осаку на премии от американской сети телерадиовещаний ABC признали лучшей теннисисткой.

.@naomiosaka is the 2021 @ESPYS' winner for Best Athlete, Women's Sports!



... and she always gives the most wholesome speeches pic.twitter.com/XrorWcjVUz