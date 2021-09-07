Вслед за сестрой от участия на US Open отказалась Винус Уильямс
Впервые в истории американские теннисисты провалили US Open
В четвертьфинале турнира ни одного представителя США
14:15
Бруксби / фото - Getty Images
На Открытом чемпионате США впервые в Открытой эре тенниса нет ни одного представителя страны-хозяйки соревнований.
Ни в мужском, ни в женском разряде ни один американец не смог преодолеть 4-й круг. Дженсон Бруксби и Шелби Роджерс покинули турнир Большого Шлема последними.Первая ракетка мира Новак Джокович отметил хорошую игру Бруксби.
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