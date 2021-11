Выдержит? Свитолина заявилась сразу на два турнира перед Australian Open

Фото: Twitter Элины Свитолиной

Первая ракетка Украины Элина Свитолина находится в предварительных списках участниц сразу двух турнира WTA, которые состоятся прямо перед Australian Open:

- WTA 500 в Аделаиде (неделя с 3 января);

- WTA 500 (неделя с 10 января);

- Australian Open (17-30 января).

Напомним, по итогам 2021 года Свитолина впервые за очень долгое время покинула топ-10 мирового рейтинга, а также приняла решение расстаться с тренером.

В одном из последних интервью украинка призналась, что к нынешнему времени уже рассчитывала выиграть турнир Большого шлема.

