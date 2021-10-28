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Свитолина впервые за четыре с половиной года вылетит из топ-10

У украинской теннисистки «сгорят» очки за Итоговый турнир-2019
Теннис WTA
08:55
Свитолина впервые за четыре с половиной года вылетит из топ-10
Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина покинет топ-10 одиночного рейтинга WTA.

Ранее одесситка потеряла шансы квалифицироваться на Итоговый турнир и соответственно не сможет защитить очки за финал 2019 года.

Таким образом, у Свитолиной «сгорят»1080 очков. Элина впервые с 22 мая 2017 года покинет топ-10 рейтинга. Случится это 1 ноября 2021 года. В обновленной классификации украинка займет 14 место.

Суммарно в десятке лучших теннисисток современности Свитолина провела 208 недель. Это, к примеру, дольше, чем нынешняя первая ракетка мира Эшли Барти.

Напомним, в текущем сезоне Свитолина выиграла только один турнир WTA (Чикаго, категория 250). Ее лучший результат на Шлемах – четвертьфинал US Open.

Накануне стало известно, что Элина приняла решение прекратить сотрудничество с Эндрю Беттлсом.

Сергей Остапенко
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