Свитолина впервые за четыре с половиной года вылетит из топ-10
Украинская теннисистка Элина Свитолина покинет топ-10 одиночного рейтинга WTA.
Ранее одесситка потеряла шансы квалифицироваться на Итоговый турнир и соответственно не сможет защитить очки за финал 2019 года.
Таким образом, у Свитолиной «сгорят»1080 очков. Элина впервые с 22 мая 2017 года покинет топ-10 рейтинга. Случится это 1 ноября 2021 года. В обновленной классификации украинка займет 14 место.
Суммарно в десятке лучших теннисисток современности Свитолина провела 208 недель. Это, к примеру, дольше, чем нынешняя первая ракетка мира Эшли Барти.
Напомним, в текущем сезоне Свитолина выиграла только один турнир WTA (Чикаго, категория 250). Ее лучший результат на Шлемах – четвертьфинал US Open.
Накануне стало известно, что Элина приняла решение прекратить сотрудничество с Эндрю Беттлсом.
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