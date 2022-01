Закрытую тренировку Джоковича отсняли с помощью дронов

Фото: ATP

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович решил готовиться в закрытом режиме в преддверии Australian Open. Но покой серба нарушили неугомонные австралийские журналисты, которые с помощью дронов засняли тренировку Ноле:



JUST IN: Novak Djokovic hitting on Rod Laver Arena #AusOpen @wwos @9NewsAUS pic.twitter.com/dglLUnjfmE