Джокович уже тренируется в Мельбурне, но ему предъявили новые обвинения, за которые грозит год тюрьмы
Закрытую тренировку Джоковича отсняли с помощью дронов
Серб готовится к завоеванию рекордного Шлема
11 января 17:31
Фото: ATP
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович решил готовиться в закрытом режиме в преддверии Australian Open. Но покой серба нарушили неугомонные австралийские журналисты, которые с помощью дронов засняли тренировку Ноле:
Новак Джокович бьет на корте Рода Лэйвера.
JUST IN: Novak Djokovic hitting on Rod Laver Arena #AusOpen @wwos @9NewsAUS pic.twitter.com/dglLUnjfmE— Clint Stanaway (@cstanaway) January 11, 2022
После победы в суде по апелляции на аннулирование визы Джокович может угодить в тюрьму.
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