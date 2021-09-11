Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Зверев: «Думаю, Джокович соберет Большой шлем»

Немецкий теннисист высказался о перспективах серба в финале US Open
Теннис Grand Slam
16:30
Зверев: «Думаю, Джокович соберет Большой шлем»
Александр Зверев / фото - tennishead.net

Четвертая ракетка мира, немец Александр Зверев, уступивший первой ракетке мира Новаку Джоковичу в полуфинале US Open, прокомментировал то, что серб находится в одной победе от календарного Большого шлема.

Немца цитирует usopen.org:

«Это здорово для спорта. Никто не думал, что кто-нибудь повторит то, что сделал Род Лэйвер. Потрясающе, что у него будет шанс в воскресенье. Думаю, Джокович соберет Большой шлем. Он вообще бьет все рекорды.

Если посмотреть на его статистику и теннис, нет сомнений, что он величайший игрок всех времен. Ему нет равных, потому что ему принадлежат рекорды по количеству недель в статусе №1, титулов на Masters и, скорее всего, на Шлемах. И он может собрать календарный Большой шлем. Как с этим можно конкурировать?

Он показывает свой лучший теннис, когда ему это нужно, и это недоступно многим игрокам. Вот почему он №1 в мире.

Есть много причин, почему он выиграл 20 Шлемов и дольше всех остается №1. В плане психологии это самый лучший игрок в истории. В критические моменты я бы предпочел сыграть с кем угодно, кроме него».

Новак Джокович прокомментировал победу над Александром Зверевым в полуфинале US Open.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Зверев Новак Джокович US Open

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Зверев: «Джокович — лучший игрок в истории в ментальном аспекте»
Зверев: «Джокович — лучший игрок в истории в ментальном аспекте»
Теннис Grand Slam
11:01
Джокович: «К матчу с Медведевым я отнесусь так, будто он последний в моей карьере»
Джокович: «К матчу с Медведевым я отнесусь так, будто он последний в моей карьере»
Теннис Grand Slam
10:15
Зверев проиграл все 11 матчей против соперников из топ-10 на Больших шлемах
Зверев проиграл все 11 матчей против соперников из топ-10 на Больших шлемах
Теннис Grand Slam
09:43
Медведев: «Если мне удастся победить Джоковича то, наверное, я войду в историю»
Медведев: «Если мне удастся победить Джоковича то, наверное, я войду в историю»
Теннис Grand Slam
08:48
Последний шаг. Джокович поборется за календарный Шлем в финале US Open против Медведева
Последний шаг. Джокович поборется за календарный Шлем в финале US Open против Медведева
Теннис Grand Slam
07:53
Джокович: «Вперед! Полуфинал»
Джокович: «Вперед! Полуфинал»
Теннис Grand Slam
9 сентября 17:40

Новости: Теннис

Молчанов и Стаховский проиграли в финале домашнего «челленджера»
Молчанов и Стаховский проиграли в финале домашнего «челленджера»
ATP
17:39
Зверев: «Думаю, Джокович соберет Большой шлем»
Зверев: «Думаю, Джокович соберет Большой шлем»
Grand Slam
16:30
Процесс реабилитации начат. Стали известны сроки возвращени Надаля на корт
Процесс реабилитации начат. Стали известны сроки возвращени Надаля на корт
ATP
14:55
Стаховский: «Kyiv Open превосходит многие иностранные турниры в организации»
Стаховский: «Kyiv Open превосходит многие иностранные турниры в организации»
ATP
14:53
Ястремская презентовала новую песню
Ястремская презентовала новую песню
WTA
14:16
Зверев: «Джокович — лучший игрок в истории в ментальном аспекте»
Зверев: «Джокович — лучший игрок в истории в ментальном аспекте»
Grand Slam
11:01
Джокович: «К матчу с Медведевым я отнесусь так, будто он последний в моей карьере»
Джокович: «К матчу с Медведевым я отнесусь так, будто он последний в моей карьере»
Grand Slam
10:15
Зверев проиграл все 11 матчей против соперников из топ-10 на Больших шлемах
Зверев проиграл все 11 матчей против соперников из топ-10 на Больших шлемах
Grand Slam
09:43
Медведев: «Если мне удастся победить Джоковича то, наверное, я войду в историю»
Медведев: «Если мне удастся победить Джоковича то, наверное, я войду в историю»
Grand Slam
08:48
Все новости

Популярные новости

Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
История
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
Бокс Профессиональный бокс
5 сентября 11:20
2
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
8 сентября 17:42
25
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Мнение
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Бокс Профессиональный бокс
7 сентября 12:56
8
Джошуа рассказал, что он чувствовал, когда его едва не нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал, что он чувствовал, когда его едва не нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
4 сентября 18:07
2
Ого! Девушка легионера «Динамо» показала полностью обнаженное фото
Ого! Девушка легионера «Динамо» показала полностью обнаженное фото
Футбол В Украине
5 сентября 10:08
11
Источник: «Динамо» хочет продать двух нападающих и продлить контракт с защитником
Источник: «Динамо» хочет продать двух нападающих и продлить контракт с защитником
Футбол Украинская Премьер-лига
6 сентября 21:43
Все новости

Анонсы

Kremenchuk Open Cup. Все матчи турнира. Видео трансляция
WEB
TV
Kremenchuk Open Cup. Все матчи турнира. Видео трансляция
11:00
Чемпионат Украины. «Металлист 1925» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Металлист 1925» – «Динамо». Онлайн трансляция
17:00
Чемпионат Европы. Россия — Украина. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Чемпионат Европы. Россия — Украина. Трансляция на XSPORT
18:30
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Ювентус». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Ювентус». Онлайн трансляция
19:00
Лига чемпионов. «Руан» — «Клагенфурт». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Руан» — «Клагенфурт». Видео трансляция
20:30
Лига чемпионов. «Рунгстед» — «Донбасс». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Рунгстед» — «Донбасс». Видео трансляция
20:30
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Фиорентина». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Фиорентина». Онлайн трансляция
21:45
Чемпионат Франции. «Монако» – «Марсель». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Франции. «Монако» – «Марсель». Онлайн трансляция
22:00
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
WEB
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
12 сентября 05:00
Эвандер Холифилд – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
WEB
Эвандер Холифилд – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
WEB
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Чемпионат Англии. «Лидс» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Лидс» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
12 сентября 18:30
Чемпионат Италии. «Милан» – «Лацио». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Милан» – «Лацио». Онлайн трансляция
12 сентября 19:00
Чемпионат Испании. «Реал» – «Сельта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Реал» – «Сельта». Онлайн трансляция
12 сентября 22:00
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
17 сентября 06:00
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
WEB
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
25 сентября 20:00
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
WEB
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
WEB
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
26 сентября 06:00