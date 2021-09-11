Зверев: «Думаю, Джокович соберет Большой шлем»

Александр Зверев / фото - tennishead.net

Четвертая ракетка мира, немец Александр Зверев, уступивший первой ракетке мира Новаку Джоковичу в полуфинале US Open, прокомментировал то, что серб находится в одной победе от календарного Большого шлема.

Немца цитирует usopen.org:

Если посмотреть на его статистику и теннис, нет сомнений, что он величайший игрок всех времен. Ему нет равных, потому что ему принадлежат рекорды по количеству недель в статусе №1, титулов на Masters и, скорее всего, на Шлемах. И он может собрать календарный Большой шлем. Как с этим можно конкурировать?

Он показывает свой лучший теннис, когда ему это нужно, и это недоступно многим игрокам. Вот почему он №1 в мире.

Есть много причин, почему он выиграл 20 Шлемов и дольше всех остается №1. В плане психологии это самый лучший игрок в истории. В критические моменты я бы предпочел сыграть с кем угодно, кроме него».