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Зверев: «Джокович — лучший игрок в истории в ментальном аспекте»
Немец проиграл сербу в полуфинале US Open
11:01
Александр Зверев / фото - Twitter
4-я ракетка мира Александр Зверев уступил в полуфинале US Open лучшему теннисисту планеты по версии АТР Новаку Джоковичу. Немец отметил игру серба на брейкпоинтах, а также пожелал тому удачи в завоевании карьерного Большого шлема.
«Это была большая битва. Я немного разочарован стартом пятого сета, но, если честно, в остальном это был хороший матч. Думаю, мы оба оставили на корте все силы. Физически, честно говоря, чувствовал себя нормально. Я чувствовал себя хорошо. Я чувствовал, что мог бы продолжить игру. Второй брейк в пятом сете был настолько до смешного неудачным, но это иногда случается. На то Джокович и первая ракетка в мире по какой-то причине, и он показал это сегодня вечером.
Что ему особенно удалось, так это подача на брейкпоинтах, то есть по большому счету у меня не было шансов реализовать брейкпоинт. Сегодня в этом была большая разница (Зверев выиграл 3 брейкпоинта из 12). Я чувствую, что каждый раз, когда был важный момент, он мощно подавал. Очень обидно, что я проиграл, но в итоге, этот матч все-таки продлился 3,5 часа. Мы с ним двое из трех лучших игроков в мире на данный момент. Я сопротивлялся, я оставил все, что у меня было на корте.
Я считаю, что это здорово, что Джокович может собрать календарный Шлем. Это отлично для спорта. Никто не думал, что кто-то сделает это снова, как Род Лейвер. Я верю, что в воскресенье он это сделает. Если вы посмотрите только на статистику, он величайший игрок всех времен. Когда ему нужно, он играет в лучший теннис, а многие игроки этого не делают. Вот почему он первый в мире. То есть, на сетболе приходится играть с ним розыгрыш из 53 ударов, который я могу закончить, только виннером. Я думаю, что в ментальном аспекте, он самый лучший игрок, который когда-либо играл в теннис. В плане психологии в самые важные моменты я бы предпочел играть против кого угодно, кроме него».
Зверев проиграл 11 матчей из 11 сыгранных на ТБШ против соперников из топ-10.
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