Джокович ответил на вопрос о своем участии на Australian Open
Зверев назвал величайшего теннисиста в истории
Олимпийский чемпион выдал порцию похвалы Джоковичу
Александр Зверев / Фото: Twitter ATP
Третья ракетка мирового рейтинга Александр Зверев поделился мнением о Новаке Джоковиче после победы над сербом в полуфинале Итогового турнира:
Я считаю, что никто в мире не заслуживает большего уважения, чем Новак. С учетом того, откуда он пробился и чего достиг, он величайший игрок в истории – и иногда люди это забывают.
Джокович ответил на вопрос о своем участии на Australian Open.