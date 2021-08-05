Зверев: «На Олимпиаде не хватало одного человека – Надаля»
Зверев принял участие в выставочном матче «Баварии»
Олимпийских чемпион Токио-2020 попробовал себя в футболе
Александр Зверев / Фото: instagram.com/alexzverev123
Олимпийских чемпион Игр-2020 Александр Зверев
поучаствовал в выставочном матче «Баварии». Первая ракетка Германии после встречи поделился своими впечатлениями:
Что за день!!! Спасибо «Баварии» за невероятный опыт игры на «Альянц арене» со столькими легендами футбола и мира шоу-бизнеса. Не могу дождаться повторения.
Напомним, что ранее действующий чемпион Бундеслиги поздравил немца с золотом Олимпиады-2020.
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