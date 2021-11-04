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Зверев провел практически три часа на корте, но победил Димитрова

Четвертая ракетка мира вышел в четвертьфинал Masters в Париже
Теннис ATP
4 ноября 21:38
Зверев провел практически три часа на корте, но победил Димитрова
Фото: пресс-служба турнира

Четвертая ракетка мира Александр Зверев пробился в четвертьфинал Masters в Париже, обыграв болгарина Григора Димитрова – 7:6(4), 6:7(3), 6:3.

Матч продолжался 2 часа и 46 минут. За это время Зверев выполнил 17 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и выиграл 3 гейма на приеме. Его соперник сделал 7 эйсов, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 1 брейк-поинт.

Счет в личных встречах стал 3:1 в пользу немецкого теннисиста.

В четвертьфинале Зверев сыграет против победителя матча Маркус Хирон – Каспер Рууд.

Напомним, первая ракетка мира Новак Джокович в четвертьфинал вышел без борьбы.

Сергей Остапенко
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Александр Зверев Григор Димитров

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