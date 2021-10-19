Норри: «Это чудо, что многие фавориты Индиан-Уэллса вылетели еще до полуфинала»
Зверев пытается зашнуровать ботинки, Монфис прыгает за мячом, а Маррей куда-то бежит. Самые смешные моменты Индиан-Уэллса
Много фейлов, промахов и танцующих фанатов
Александр Зверев / фото - AFP
Пресс-служба ATP подготовила подборку самых смешных моментов завершившегося Masters в Индиан-Уэллсе. Глупые ошибки топовых теннисистов, забавные реакции, промахи и наглядное пособие от Александра Зверева, как надо шнуровать кроссовки.
Ранее ATP опубликовала подборку лучших ударов с Индиан-Уэллса.
Комментарии 0