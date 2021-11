Зверев выиграл пятый титул в сезоне

Александр Зверев / Фото: Twitter ATP

Четвертая ракетка мирового рейтинга Александр Зверев выиграл турнир серии ATP500 в Вене, Австрия, обыграв Фрэнсиса Тиафо (ATP, 49) 7:5, 6:4.



За полтора часа олимпийский чемпион сделал невероятные 19 (!) эйсов и реализовал 3 брейк-поинта из 9-и. Американец четырежды подал навылет, 1 раз ошибся при подаче и выиграл 1 гейм на подаче соперника. Это была седьмая очная игра теннисистов – 6:1 в пользу немца.

High five @AlexZverev ties Casper Ruud for most ATP Tour titles won this season with his fifth crown



: @TennisTV | @AlexZverev | #ErsteBankOpen pic.twitter.com/9q20MKeK5I