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Беленюк: «Представники різних федерацій попросили мене очолити їхній опір»

Олімпійський чемпіон розповів, чому він балотувався в президенти НОК
Olympics
09:10
Беленюк: «Представники різних федерацій попросили мене очолити їхній опір»

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк підвів підсумки Генеральної асамблеї Національного олімпійського комітету України.

Беленюк був одним з кандидатів на посаду президента НОК, проте програв вибори Вадиму Гутцайту.

«У мене немає особливих зауважень. Єдине: чому саме в такому форматі було вирішено провести асамблею, зважаючи на те, що в нас постійні відключення електроенергії, збивається інтернет-з'єднання?

Виконком знаходиться в Україні та може в офлайн-режимі взяти участь у заході, що відбувається раз на чотири роки, коли обирається президент НОК України. Вибори проходили в онлайн-форматі та на платформі, запропонованій НОК: так би мовити, «на чужому полі». Але ми ні на що не скаржимося.

Суть моєї думки дуже проста. По-перше, ця асамблея. Виконком несподіваним чином проголосував за місяць до заходу. У нас не було значного часу для підготовки. І для мене це стало своєрідною несподіванкою, бо я не планував занурюватися в цю історію.

До мене підійшли представники різних федерацій, спортивні функціонери та сказали, що вони не можуть жити в цій парадигмі, що є наразі, тому попросили очолити їхній рух спротиву».

Коментар Гутцайта, в якому він розповів про свої плани на посаді президента НОК.

Сергій Остапенко
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Жан Беленюк

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