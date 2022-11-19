Гутцайт: «Зараз у мене в пріоритеті буде НОК України»
Гутцайт: «Не розумію: Беленюк ще борець або депутат, або хто – не знаю»
Новоспечений президент НОК – про критику свого екс-опонента
11:25
Вадим Гутцайт / Фото - suspilne.mediaПрезидент НОК України Вадим Гутцайт відреагував на критику Жана Беленюка з приводу того, що голосування на Генасамблеї організації проводилося в режимі онлайн.
«Це не претензії, а думка Жана Беленюка. Кожна людина має право на свою думку в демократичній державі. Проходило всі на міжнародній платформі Lumi. На ній вибирали президента МОК. Це найкраща платформа в світі».
«За мене віддали 123 голоси, мій опонент Жан Беленюк отримав 22. Тому ви розумієте, як хто працює в нашій країні і має повагу в олімпійському комітеті. А щодо онлайн-формату – коли почався Сovid, багато почало проходити онлайн. Багато членів Олімпійського комітету знаходяться за кордоном, в різних містах. Тому хочу сказати, що все проходило чесно і демократично».
«Бажаю своєму опоненту міцного здоров'я. Не розумію: він ще борець або депутат, або хто – не знаю. Бажаю, щоб він і боровся і перемагав, тому що нам потрібні медалі, і займався депутатською діяльністю».
Нагадаємо, Беленюк був одним з кандидатів на посаду президента НОК, однак програв вибори чинному Міністру молоді та спорту України.