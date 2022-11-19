Гутцайт – президент Національного олімпійського комітету України
Гутцайт: «Вірю в Україну, перемогу і нашу спортивну сім'ю»
Функціонер став новим президентом Національного олімпійського комітету
18 листопада 13:03
Новоспечений глава Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт в Facebook поділився емоціями після обрання на посаду президента НОК:
«Сьогодні особливий для мене день – день нових починань і великого старту. Дякую за довіру кожному, хто повірив у мене та моє бачення розвитку Національного олімпійського комітету у міжнародному вимірі, спорту в Україні та вихованні справжніх чемпіонів.
Дякую кожному, хто був зі мною поруч і готовий іти далі, докладаючи максимум знань і зусиль для відбудови і процвітання нашої Держави, спортивного майбутнього та утвердження олімпійських цінностей.
Попереду багато роботи, та ми справимось. Вірю в Україну, Перемогу і нашу спортивну родину!».
«Стара система перемогла» – коментар Жана Беленюка після підсумків виборів в президенти НОК.