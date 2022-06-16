Спорт працює на прийняття України до Євросоюзу. Бубка і Гутцайт провели зустріч з єврокомісаром Марією Габріель
У четвер президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка і Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт взяли участь в Спортивному форумі ЄС, який цими днями проходить у французькому Ліллі.
Керівники українського спорту виступили в рамках панелі «Солідарність з Україною - внесок спорту».
Сергій Бубка подякував спортивному співтовариству Європи за підтримку українського олімпійського руху, а також попросив пам'ятати, що Україна - це Європа.
Вадим Гутцайт закликав допомагати нашій країні з відновленням зруйнованої через війну спортивною інфраструктурою, а також підтримати прагнення України отримати статус кандидата на членство в ЄС.
Після виступів Вадим Гутцайт і Сергій Бубка, який є послом тижня спорту в Європі, провели зустріч в єврокомісаром інновацій та молоді Марією Габріель.
Президент НОК України та Міністр молоді та спорту підкреслили, що Україна - це Європа. У свою чергу, мадам єврокомісар висловила повну підтримку прагненням українського народу.
A moving opening ceremony # EUSportForum, In presence of Minister Vadym Huttsait & @ sergey_bubka.- Mariya Gabriel (@ GabrielMariya) June 16, 2022
Our # sport model & key initiatives are based on values: equality, sustainability, fair-play & peace.
Thank you @ MEL_Lille for your welcome!# HealthyLifestyle4All # BeInclusive pic.twitter.com/pBNJM3M6S6
Нагадаємо, що 23-го червня стане відомо чи отримає Україна статус кандидата в члени ЄС.
It is a real honour to welcome @EuSport Forum Minister of Youth&Sport Vadym Huttsait, w/ @sergey_bubka, President Olympic Committee & #EWoS Ambassador.— Mariya Gabriel (@GabrielMariya) June 16, 2022
Europe strongly supports Ukraine & its people, from #youth to the vibrant sport community.
We #StandWithUkraine. pic.twitter.com/M4f7b2aPUJ
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