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Спорт працює на прийняття України до Євросоюзу. Бубка і Гутцайт провели зустріч з єврокомісаром Марією Габріель

На Спортивному форумі ЄС в Ліллі президент НОК України і Міністр молоді та спорту заручилися підтримкою нашої країни
Olympics
16 червня 23:17
Спорт працює на прийняття України до Євросоюзу. Бубка і Гутцайт провели зустріч з єврокомісаром Марією Габріель

У четвер президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка і Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт взяли участь в Спортивному форумі ЄС, який цими днями проходить у французькому Ліллі.

Керівники українського спорту виступили в рамках панелі «Солідарність з Україною - внесок спорту».

Сергій Бубка подякував спортивному співтовариству Європи за підтримку українського олімпійського руху, а також попросив пам'ятати, що Україна - це Європа.

Вадим Гутцайт закликав допомагати нашій країні з відновленням зруйнованої через війну спортивною інфраструктурою, а також підтримати прагнення України отримати статус кандидата на членство в ЄС.

Після виступів Вадим Гутцайт і Сергій Бубка, який є послом тижня спорту в Європі, провели зустріч в єврокомісаром інновацій та молоді Марією Габріель.

Президент НОК України та Міністр молоді та спорту підкреслили, що Україна - це Європа. У свою чергу, мадам єврокомісар висловила повну підтримку прагненням українського народу.

Нагадаємо, що 23-го червня стане відомо чи отримає Україна статус кандидата в члени ЄС.

Тарас Праведний
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Теги

Сергій Бубка Вадим Гутцайт НОК (України)

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