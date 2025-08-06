Керівництво НФЛ заборонило гравцям використовувати нюхальну сіль під час матчів. Про це повідомляє Yahoo Sports.

Про це йдеться у внутрішньому меморандумі, який у вівторок надіслали всім командам ліги.

«У своєму звіті за 2024 рік FDA (Управлінням з контролю за продуктами та ліками США – прим.) повідомило про можливі негативні наслідки від використання амонієвих інгалянтів.

Ці речовини також можуть маскувати певні неврологічні симптоми, включно з можливими ознаками струсу мозку.

У зв’язку з цим комітет ліги із питань голови, шиї та хребта рекомендував заборонити використання таких інгалянтів у будь-якій їхній формі».